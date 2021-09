Eitan starà 3 giorni con una famiglia e 3 giorni con l'altra (Di giovedì 23 settembre 2021) AGI - Eitan starà con ambedue le famiglie che se lo contendono fino all'8 ottobre. È la decisione del Tribunale di Tel Aviv. "Per ora il bambino rimane in Israele - riferisce una fonte legale - starà con la famiglia materna 3 giorni e 3 giorni con la zia. L'udienza va all'8 ottobre per la fase istruttoria". "Siamo molto soddisfatti. Per la prima volta finalmente un tribunale ha posto al centro l'interesse del minore. Non è una partita tra Israele e italia: Eitan ha due famiglie e ha diritto di godere in modo egualitario di entrambe". Lo afferma Sara Carsaniga, legale di Shmuel Peleg, il nonno del bambino. "Non è un accordo tra le parti, ma una decisione del giudice", precisa Carsaniga, che assiste Shmuel Peleg. "È questo che ci ... Leggi su agi (Di giovedì 23 settembre 2021) AGI -con ambedue le famiglie che se lo contendono fino all'8 ottobre. È la decisione del Tribunale di Tel Aviv. "Per ora il bambino rimane in Israele - riferisce una fonte legale -con lamaterna 3e 3con la zia. L'udienza va all'8 ottobre per la fase istruttoria". "Siamo molto soddisfatti. Per la prima volta finalmente un tribunale ha posto al centro l'interesse del minore. Non è una partita tra Israele e italia:ha due famiglie e ha diritto di godere in modo egualitario di entrambe". Lo afferma Sara Carsaniga, legale di Shmuel Peleg, il nonno del bambino. "Non è un accordo tra le parti, ma una decisione del giudice", precisa Carsaniga, che assiste Shmuel Peleg. "È questo che ci ...

