Da P&G e Corepla un “Gioco di Squadra” per l' economia circolare

ROMA (ITALPRESS) – Inaugurato a Explora, il Museo dei bambini di Roma, "Gioco di Squadra", un nuovo exhibit, realizzato con il supporto di Procter&Gamble e Corepla, dedicato all'economia circolare."In P&G siamo ben consapevoli che il futuro dell'umanità è connesso al futuro del pianeta. Per questo, oltre al nostro impegno diretto in tema di sostenibilità ambientale, crediamo che le big corporations debbano adoperarsi per inspirare un cambiamento positivo nelle persone, che possa contribuire ad un miglioramento della società e dell'ambiente – dichiara Paolo Grue, Presidente e Amministratore Delegato di P&G Italia -. Siamo quindi davvero entusiasti di aver collaborato con Corepla alla realizzazione del progetto Gioco di Squadra all'interno del ...

