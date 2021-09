Crisanti: una buffonata autorizzazione per virologi sui media (Di giovedì 23 settembre 2021) Un'autorizzazione per mandare i virologi in tv? "Questa è una buffonata, venuta in mente forse dopo una visita in Corea del Nord, è non si fanno leggi ad personam né per categorie. Questa proposta è un affronto nei confronti dei cittadini". A parlare è il professor Andrea Crisanti, che non ha apprezzato l'ordine del giorno, approvato alla Camera, sulla partecipazione in tv degli esperti in materia sanitaria solo previa autorizzazione. "Evidentemente c`è una domanda di informazione gigantesca da parte delle persone. I media intercettano questa domanda e la risposta viene da persone che sono in grado di dire qualcosa", conclude. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 23 settembre 2021) Un'per mandare iin tv? "Questa è una, venuta in mente forse dopo una visita in Corea del Nord, è non si fanno leggi ad personam né per categorie. Questa proposta è un affronto nei confronti dei cittadini". A parlare è il professor Andrea, che non ha apprezzato l'ordine del giorno, approvato alla Camera, sulla partecipazione in tv degli esperti in materia sanitaria solo previa. "Evidentemente c`è una domanda di informazione gigantesca da parte delle persone. Iintercettano questa domanda e la risposta viene da persone che sono in grado di dire qualcosa", conclude.

