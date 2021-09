Convocati Sampdoria per il Napoli: out quattro blucerchiati (Di giovedì 23 settembre 2021) Convocati Sampdoria Napoli: le scelte di D’Aversa per il match della 5a giornata di Serie A. quattro assenti Seduta di rifinitura a Bogliasco per la Sampdoria in vista della sfida con il Napoli, in programma questa pomeriggio al Ferraris (18.30). Al termine dell’allenamento sul campo 1 del Mugnaini, Roberto D’Aversa ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati Convocati per la sfida con gli azzurri. Indisponibili Manolo Gabbiadini, Mohamed Ihattaren, Valerio Verre e Ronaldo Vieira. Nel dettaglio l’elenco completo. Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Trimboli, Silva. Attaccanti: Caputo, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021): le scelte di D’Aversa per il match della 5a giornata di Serie A.assenti Seduta di rifinitura a Bogliasco per lain vista della sfida con il, in programma questa pomeriggio al Ferraris (18.30). Al termine dell’allenamento sul campo 1 del Mugnaini, Roberto D’Aversa ha reso nota la lista dei 23per la sfida con gli azzurri. Indisponibili Manolo Gabbiadini, Mohamed Ihattaren, Valerio Verre e Ronaldo Vieira. Nel dettaglio l’elenco completo. Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Trimboli, Silva. Attaccanti: Caputo, ...

Advertising

cn1926it : #Sampdoria, i convocati per il #Napoli: quattro indisponibili per #DAversa - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - I 23 convocati di D'Aversa: c'è Thorsby, ancora out Ihattaren - sportli26181512 : Sampdoria, i convocati per il Napoli: Thorsby ce la fa, out Verre e Ihattaren: La Sampdoria affronterà questo pomer… - MondoNapoli : Sampdoria-Napoli, i convocati di D'Aversa: Thorsby ce la fa! Out Ihattaren e Verre - - ContropiedeA : Nel Napoli tre ballottaggi: Meret-Ospina, Rrahmani-Manolas e Lozano-Politano. Zielinski è pronto per giocare dall’i… -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Sampdoria Sampdoria, i convocati per il Napoli: Thorsby ce la fa, out Verre e Ihattaren Commenta per primo La Sampdoria affronterà questo pomeriggio, alle 18.30, il Napoli al Ferraris. La società blucerchiata ha appena diramato l'elenco dei convocati, e nella lista figura ovviamente anche Morten Thorsby , ...

Convocati Sampdoria per il Napoli: out quattro blucerchiati Convocati Sampdoria Napoli: le scelte di D'Aversa per il match della 5a giornata di Serie A. Quattro assenti Seduta di rifinitura a Bogliasco per la Sampdoria in vista della sfida con il Napoli, in ...

Sampdoria-Napoli, i convocati di Spalletti: Demme non recupera e rimane fuori TUTTO mercato WEB Sampdoria-Napoli, i convocati di D’Aversa: Thorsby ce la fa! Out Ihattaren e Verre Dopo la rifinitura nel centro di Bogliasco il tecnico blucerchiato Roberto D'Aversa ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro il Napoli.

GdS – Demme recuperato ma tornerà la prossima settimana La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta un aggiornamento sulle condizioni di Diego Demme, prossimo al rientro dopo l’infortunio. In particolare, il centrocampista ha recuperato dall’infortunio ...

Commenta per primo Laaffronterà questo pomeriggio, alle 18.30, il Napoli al Ferraris. La società blucerchiata ha appena diramato l'elenco dei, e nella lista figura ovviamente anche Morten Thorsby , ...Napoli: le scelte di D'Aversa per il match della 5a giornata di Serie A. Quattro assenti Seduta di rifinitura a Bogliasco per lain vista della sfida con il Napoli, in ...Dopo la rifinitura nel centro di Bogliasco il tecnico blucerchiato Roberto D'Aversa ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro il Napoli.La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta un aggiornamento sulle condizioni di Diego Demme, prossimo al rientro dopo l’infortunio. In particolare, il centrocampista ha recuperato dall’infortunio ...