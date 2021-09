Comunali Roma, di campi rom si parla poco. Ecco i voti per i programmi dei candidati sindaco (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono annoverate tra gli “invisibili” le 1.000 famiglie che nella periferia della città di Roma vivono da decenni dentro una baracca, una roulotte o un container malmesso. Li hanno sempre chiamati “nomadi” o, secondo il linguaggio politicamente corretto, “rom, sinti e caminanti”. Di certo sono per la metà cittadini italiani; altri lavoratori stagionali comunitari; i restanti con il passaporto di una delle Repubbliche jugoslave lasciate con l’inizio della guerra balcanica. Invisibili per i diritti ma ipervisibili in occasione delle campagne elettorali anche se nell’attuale, vissuta in tono minore, sicuramente poco presenti negli impegni dei candidati, più occupati a parlare di “monnezza”, trasporto pubblico, traffico. Secondo l’ultimo censimento della Polizia Locale, 2.600 vivono nei cosiddetti “campi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono annoverate tra gli “invisibili” le 1.000 famiglie che nella periferia della città divivono da decenni dentro una baracca, una roulotte o un container malmesso. Li hanno sempre chiamati “nomadi” o, secondo il linguaggio politicamente corretto, “rom, sinti e caminanti”. Di certo sono per la metà cittadini italiani; altri lavoratori stagionali comunitari; i restanti con il passaporto di una delle Repubbliche jugoslave lasciate con l’inizio della guerra balcanica. Invisibili per i diritti ma ipervisibili in occasione delle campagne elettorali anche se nell’attuale, vissuta in tono minore, sicuramentepresenti negli impegni dei, più occupati are di “monnezza”, trasporto pubblico, traffico. Secondo l’ultimo censimento della Polizia Locale, 2.600 vivono nei cosiddetti “...

