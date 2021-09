Chelsea | Rudiger | «Futuro? Nessun contatto con altri club Deciderò con calma»

(Di giovedì 23 settembre 2021) Antonio, difensore del, ha parlato del suo possibiledi carriera. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Kicker, Antonio, difensore in scadenza di contratto con ilil prossimo giugno, ha parlato del suo: «Per me questa sarà la decisione più importante della mia carriera e per questo non affretterò nulla. Personalmente non ho parlato conaltrooltre al, con cui gli ultimi colloqui sono stati neanche due mesi fa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Julian Nagelsmann , allenatore del Bayern Monaco , parla della possibilità di vedere Antonio, centrale del, in maglia rossa: 'Non mi piace molto parlare di calciatori di altre società, men che meno quando non siamo in periodo di mercato. Ma ora voglio parlare di lui come di ...Commenta per primo Il difensore delAntonioha parlato del proprio futuro con il rinnovo ancora in ballo 'Per me questa sarà la decisione più importante della mia carriera e per questo non affretterò nulla. Personalmente ...Ai microfoni di Kicker, Antonio Rudiger, difensore in scadenza di contratto con il Chelsea il prossimo giugno, ha parlato del suo futuro: «Per me questa sarà la decisione più importante della mia ...Secondo quanto riportato da Sport1, il Chelsea avrebbe offerto un rinnovo di contratto da 8,5 milioni di euro a stagione al difensore ex Roma Antonio Rudiger, in scadenza a giugno ...