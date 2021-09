Caro bollette, atteso dl in CdM: dal taglio agli oneri di sistema a quello dell’Iva sul gas (Di giovedì 23 settembre 2021) Potrebbe essere la giornata decisiva per il decreto legge che servirà ad evitare la stangata in bolletta. Il provvedimento è atteso infatti oggi in Consiglio dei Ministri dopo l’intenso lavoro degli ultimi giorni anche se non è del tutto esclusa ancora la possibilità che il Governo faccia slittare la decisione a martedì prossimo nel caso in cui siano necessarie correzioni in corsa. Sul tavolo Palazzo Chigi metterà almeno 3 miliardi di euro – ma alcuni media questa mattina hanno indicato che la cifra potrebbe essere ben superiore, fino a 4 miliardi di euro – per arginare il balzo in avanti delle bollette. Previsto un taglio degli oneri di sistema e un extra bonus per le famiglie in maggiore difficoltà, mentre sembra esclusa la possibilità di un taglio ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) Potrebbe essere la giornata decisiva per il decreto legge che servirà ad evitare la stangata in bolletta. Il provvedimento èinfatti oggi in Consiglio dei Ministri dopo l’intenso lavoro degli ultimi giorni anche se non è del tutto esclusa ancora la possibilità che il Governo faccia slittare la decisione a martedì prossimo nel caso in cui siano necessarie correzioni in corsa. Sul tavolo Palazzo Chigi metterà almeno 3 miliardi di euro – ma alcuni media questa mattina hanno indicato che la cifra potrebbe essere ben superiore, fino a 4 miliardi di euro – per arginare il balzo in avanti delle. Previsto undeglidie un extra bonus per le famiglie in maggiore difficoltà, mentre sembra esclusa la possibilità di un...

