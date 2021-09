Brescia: aveva rapinato un coetaneo in stazione, arrestato 16enne (Di giovedì 23 settembre 2021) Milano, 23 set. (Adnkronos) - I carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia (Brescia) hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip per i minorenni di Brescia nei confronti di un ragazzo residente in provincia – di poco più di sedici anni – indagato per il reato di rapina ai danni di un diciassettenne. La denuncia era stata presentata dalla vittima alla caserma dei carabinieri di Gussago ad agosto scorso. Il diciassettenne, che si trovava nei pressi della stazione dei treni di Brescia, colpito con calci e pugni, si era visto strappare violentemente la catenina che portava al collo senza avere né tempo né modo di reagire. Le indagini, coordinate dalla Procura dei Minori di Brescia, hanno consentito di identificare il giovane. Il 16enne è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Milano, 23 set. (Adnkronos) - I carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia () hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip per i minorenni dinei confronti di un ragazzo residente in provincia – di poco più di sedici anni – indagato per il reato di rapina ai danni di un diciassettenne. La denuncia era stata presentata dalla vittima alla caserma dei carabinieri di Gussago ad agosto scorso. Il diciassettenne, che si trovava nei pressi delladei treni di, colpito con calci e pugni, si era visto strappare violentemente la catenina che portava al collo senza avere né tempo né modo di reagire. Le indagini, coordinate dalla Procura dei Minori di, hanno consentito di identificare il giovane. Ilè stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Brescia aveva Strappa la catenina al coetaneo e lo aggredisce, arrestato sedicenne Il tutto è avvenuto lo scorso mese di agosto nei pressi della stazione di Brescia: un 17enne, di ...il ragazzo e dopo le formalità del caso lo hanno riaffidato alla stessa comunità che già lo aveva in ...

Loggia Ungheria, svolta nel caso Amara. Csm licenzia ex segretaria di Davigo ...aveva consegnato a Davigo quando era consigliere, perché voleva 'autotutelarsi' dai presunti rallentamenti dell'indagine a opera del suo ufficio. È questa la versione di Storari ai pm di Brescia che ...

