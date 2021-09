Agcom, il Parlamento e (forse) il Governo: Dazn è circondata (Di giovedì 23 settembre 2021) Parlamento in campo sul caso Dazn: richiesti più poteri per Agcom Il Sole 24 Ore, pagina 33, di Andrea Biondi. La richiesta fatta al Governo è quella di dare più poteri ad Agcom. E fra il testo della risoluzione – che era stata annunciata dalla Commissione Trasporti e Tlc della Camera in occasione dell’audizione del presidente Agcom, Giacomo Lasorella, sul caso Dazn – per come entrato in votazione (e anticipato dal Sole 24 Ore di martedì) e quello che ha avuto l’ok finale, alla fine si è aggiunto un quarto punto non da poco. L’ulteriore indicazione al Governo è di impegnarsi a «prescrivere alle piattaforme e agli operatori di individuare modalità di trasmissione dei contenuti audiovisivi idonee al miglioramento della qualità del servizio al cliente ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 23 settembre 2021)in campo sul caso: richiesti più poteri perIl Sole 24 Ore, pagina 33, di Andrea Biondi. La richiesta fatta alè quella di dare più poteri ad. E fra il testo della risoluzione – che era stata annunciata dalla Commissione Trasporti e Tlc della Camera in occasione dell’audizione del presidente, Giacomo Lasorella, sul caso– per come entrato in votazione (e anticipato dal Sole 24 Ore di martedì) e quello che ha avuto l’ok finale, alla fine si è aggiunto un quarto punto non da poco. L’ulteriore indicazione alè di impegnarsi a «prescrivere alle piattaforme e agli operatori di individuare modalità di trasmissione dei contenuti audiovisivi idonee al miglioramento della qualità del servizio al cliente ...

