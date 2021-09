Volley, al via i Mondiali U21. Il ct Frigoni: “Vogliamo far parte dei protagonisti” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tutto pronto per i Mondiali U21 di Volley, in programma in Italia e Bulgaria dal 23 settembre al 3 ottobre. L’Italia è stata sorteggiata nel girone A con Thailandia, Egitto e Repubblica Ceca. Azzurri che approcciano il torneo da vice-campioni in carica e vogliono assolutamente confermarsi ad alti livelli. Il ct Angiolino Frigoni è intervenuto alla vigilia, svelando le sensazioni e le emozioni: “Sarà un evento pieno di incognite. Per via della pandemia da Covid-19, infatti, non abbiamo potuto studiare alcune squadre per mancanza di materiale. Ci tengo comunque a ringraziare la Federazione Italiana Pallavolo per averci consentito di svolgere la preparazione nel migliore dei modi. Abbiamo giocato e vinto molte amichevoli, senza dimenticare i due allenamenti con la Nazionale di De Giorgi – ha spiegato l’allenatore – Sono contento ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tutto pronto per iU21 di, in programma in Italia e Bulgaria dal 23 settembre al 3 ottobre. L’Italia è stata sorteggiata nel girone A con Thailandia, Egitto e Repubblica Ceca. Azzurri che approcciano il torneo da vice-campioni in carica e vogliono assolutamente confermarsi ad alti livelli. Il ct Angiolinoè intervenuto alla vigilia, svelando le sensazioni e le emozioni: “Sarà un evento pieno di incognite. Per via della pandemia da Covid-19, infatti, non abbiamo potuto studiare alcune squadre per mancanza di materiale. Ci tengo comunque a ringraziare la Federazione Italiana Pallavolo per averci consentito di svolgere la preparazione nel migliore dei modi. Abbiamo giocato e vinto molte amichevoli, senza dimenticare i due allenamenti con la Nazionale di De Giorgi – ha spiegato l’allenatore – Sono contento ...

Advertising

TSTARANTO : Vibrotek Volley, Vittorio Ranieri: 'Sono qui per dare il mio contributo' - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Volley, Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro: al via corsi di aggiornamento per allenatori e arbitri - vco24news : Volley, Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro: al via corsi di aggiornamento per allenatori e arbitri - IdeawebTV : Cuneo Volley: un “media day” per condividere progetti e ambizioni (FOTO e VIDEO) - SaoncellaNews : Greta Pinali festeggia con Giulio: “L’emozione più grande mai provata” -