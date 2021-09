Vicenza | esonerato Di Carlo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza esonerato

Ilha perso tutte le prima cinque partite di campionato, incassando 11 reti e segnandone quattro. . 22 settembre 2021Cinque sconfitte nelle prime cinque partite, zero punti, una situazione che precipita. Ilha deciso di esonerare Domenico Di Carlo e tutto il suo staff. Decisivo il ko do marted sera a Ferrara per 3 - 2 contro la Spal . Il tecnico di Cassino era gi stato di fatto sfiduciato dopo la ...Termina l'esperienza di Domenico Di Carlo sulla panchina del Vicenza. Dopo la sconfitta rimediata dalla compagine veneta sul campo della Spal, la società ha scelto di sollevare dall'incarico l'allenat ...VICENZA Domenica Di Carlo non e' piu' l'allenatore del Vicenza. Il club biancorosso ha esonerato il tecnico all'indomani della sconfitta per 3-2 in casa ...