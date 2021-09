Uomini e Donne: Massimiliano Mollicone Avvistato Con Una Ex Corteggiatrice! (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ex tronista Massimiliano Mollicone, dopo la fine della storia con Vanessa, è stato Avvistato con un altra ragazza non proprio sconosciuta al pubblico di Uomini e Donne. Scopriamo insieme di chi si tratta! Massimiliano Avvistato con la ‘Non scelta’ Eugenia L’ex tronista di Uomini e Donne Massimiliano Mollicone torna a far parlare di sé. Dopo la rottura di qualche settimana fa con Vanessa Spoto, Massimiliano è stato Avvistato in compagnia di un’altra ragazza. Sin qui nulla di strano. Curioso è il fatto che la ragazza in questione è la sua ‘non scelta’ Eugenia Rigotti. Eh sì, proprio la corteggiatrice che non scelse al termine del suo percorso a Uomini ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ex tronista, dopo la fine della storia con Vanessa, è statocon un altra ragazza non proprio sconosciuta al pubblico di. Scopriamo insieme di chi si tratta!con la ‘Non scelta’ Eugenia L’ex tronista ditorna a far parlare di sé. Dopo la rottura di qualche settimana fa con Vanessa Spoto,è statoin compagnia di un’altra ragazza. Sin qui nulla di strano. Curioso è il fatto che la ragazza in questione è la sua ‘non scelta’ Eugenia Rigotti. Eh sì, proprio la corteggiatrice che non scelse al termine del suo percorso a...

