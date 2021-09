“Una bella, l’altra pure”. GF Vip, Manuel Bortuzzo è single. Ma ecco le sue due ex fidanzate (Di mercoledì 22 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo nella casa più spiata d’Italia. Uno dei concorrenti più seguiti della sesta edizione Vip del reality show di Alfonso Signorini. Una storia di sacrifici, di sofferenza ma anche di grande coraggio, quella del nuotatore italiano. Per la prima volta distante dal padre, Manuel Bortuzzo sembra avere anche il cuore libero. Ebbene si, al momento il concorrente del GF Vip 6 è single, ed è anche per questo motivo che il rapporto d’amicizia con Lulù sta attirando le dovute attenzioni del pubblico. Nel passato del nuotatore, due grandi amori e alla luce della nuova esperienza intrapresa tra le pareti della casa del GF, i riflettori non possono che accendersi anche sulla vita privata del gieffino. Quando c’è di mezzo un Vip, è difficile saziare la curiosità di molti. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6,nella casa più spiata d’Italia. Uno dei concorrenti più seguiti della sesta edizione Vip del reality show di Alfonso Signorini. Una storia di sacrifici, di sofferenza ma anche di grande coraggio, quella del nuotatore italiano. Per la prima volta distante dal padre,sembra avere anche il cuore libero. Ebbene si, al momento il concorrente del GF Vip 6 è, ed è anche per questo motivo che il rapporto d’amicizia con Lulù sta attirando le dovute attenzioni del pubblico. Nel passato del nuotatore, due grandi amori e alla luce della nuova esperienza intrapresa tra le pareti della casa del GF, i riflettori non possono che accendersi anche sulla vita privata del gieffino. Quando c’è di mezzo un Vip, è difficile saziare la curiosità di molti. ...

Ultime Notizie dalla rete : Una bella La Lega si prende tre consiglieri regionali lombardi di Forza Italia 'E' una bella giornata, il mio obiettivo è rinsaldare e unire il centrodestra in Italia e in Europa. Non c'è competizione interna alla coalizione', ha detto il leader del Carroccio. Il cui annuncio ...

Intrusion, la recensione: quando scompare la sicurezza domestica ... anche a livello fotografico, una chiarezza di stampo televisivo, forse sin troppo anonima. La battuta di solito legata a un giudizio sulle città "Bella, ma non ci vivrei" appare perfetta per ...

Riapre il Cinema Troisi Franceschini: 'Una bella notizia per Roma' ANSA Nuova Europa Bella Hadid con caschetto bicolor e piercing al sopracciglio: il nuovo look nasconde un trucco Le star ne sanno una più del diavolo quando si parla di look e non perdono occasione per rinnovarsi, così da rimanere sempre sulla cresta dell'onda. Bella Hadid lo sa bene, tanto che fin dagli esordi ...

Sport: Tamberi, riaperture palestre bel segno di ripartenza "Qualsiasi cosa riusciamo a fare noi italiani ora riesce bene. Spero che queste riaperture abbinate ai successi di noi italiani, possano essere il miglior augurio per il futuro. (ANSA) ...

