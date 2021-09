Ternana-Parma | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Alle 18 andrà in scena, gara valida per la quinta giornata di Serie B. Di seguito ledell’incontro.: Iannarilli; Ghiringhelli Sorensen, Capuano, Martella; Koutsoupias, Proietti, Palumbo; Falletti, Donnarumma, Furlan.: Colombi; Danilo, Brunetta, Juric, Del Prato, Sohm, Cobbaut, Coulibaly, Mihaila, Inglese, Correia. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

di Claudio Franceschini) I POSTICIPI DELLA 5GIORNATA Sono(ore 18:00) e Cremonese Perugia (ore 20:30) le partite che per i risultati di Serie B si giocano mercoledì 22 settembre, e che ...Le formazioni ufficiali di, match della quinta giornata di Serie B 2021/2022 e del primo turno infrasettimanale del campionato cadetto. Si gioca alle 18:00 ed è tutto pronto per questa sfida tra Maresca e ...La sorpresa dell’ultima ora è l’esclusione di Gianluigi Buffon dall’undici titolare. E’ probabile che si tratti di una scelta legata al turnover, fatto sta che in porta ci sarà Colombi (esordio instag ...Il Parma ha reso noto i titolari per la sfida di Terni: a sorpresa non c'è Buffon tra i pali ma Colombi. PARMA (4-1-4-1): Colombi; Delprato, Danilo, Cobbaut, Coulibaly; Sohm; Correia, Brunetta, Juric, ...