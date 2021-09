Tamponi a prezzo calmierato: l'elenco completo delle farmacie regione per regione / PDF (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 8.500 le farmacie di tutta Italia che hanno aderito al protocollo d'intesa per l'esecuzione di Tamponi rapidi a prezzo calmierato , poco meno della metà delle 19.331 farmacie presenti sul ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 8.500 ledi tutta Italia che hanno aderito al protocollo d'intesa per l'esecuzione dirapidi a, poco meno della metà19.331presenti sul ...

Advertising

IlContiAndrea : Non comprensibili le richieste dei sindacati per tamponi gratis per chi non si vaccina. Al di là che esiste un prez… - NeroneFromItaly : RT @doluccia16: Contrariamente a quanto pensano tanti che mi riprendono, non guardo molto la tv, ed ho sentito ora un po' di Salvini da Ves… - Lady_Tremaine_8 : @FrankJack90 @TgLa7 Qui parliamo della germania dove il tracciamento era migliore e dove i tamponi erano incentivat… - AngelaAngelmi : RT @qn_giorno: #COVID19 #tamponi a prezzo #calmierato l'elenco completo delle #farmacie regione per regione / PDF - qn_giorno : #COVID19 #tamponi a prezzo #calmierato l'elenco completo delle #farmacie regione per regione / PDF -