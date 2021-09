Spezia-Juventus 2-3 | Allegri la spunta con De Ligt | pagelle e tabellino

Leggi su ck12

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’olandese mette a segno la rete decisiva che completa la rimonta della Vecchia Signora, che vince ma non convince- Ladi Massimilianorecupera per il rotto della cuffia una partita che stava rischiando di perdere contro un ottimo. A soli due punti in classifica non ci sarebbero stati per la Vecchia Signora altri treni da prendere. Prestazione opaca, centrocampo nullo, difesa ...