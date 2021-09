Pressioni su manager | condannato in appello Enrico Coscioni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Corte didi Napoli (seconda sezione, presidente Grassi) ha, ex consigliere per la Sanità del presidente della Regione Campania, a due anni di reclusione (pena sospesa) per violenza privata tentata e continuata, aggravata dall’abuso di potere. Il sostituto procuratore generale Maria Di Addea aveva chiesto una condanna a 4 anni nei confronti di, per tentata concussione e, in subordine, la riqualificazione del reato in tentata violenza privata che è stato riconosciuto sussistente dai giudici di secondo grado.venne coinvolto in un’indagine della Procura di Napoli che puntava a fare luce su presunteesercitate nei confronti di tredella sanità ...