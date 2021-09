Pierpaolo Pretelli e le nozze con Giulia Salemi: «La sposerò perché è lei quella giusta» (Di mercoledì 22 settembre 2021) La storia tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi va a gonfie vele. L’ex velino, ora impegnato a Tale e Quale Show, ha parlato del futuro e dichiarato di aver trovato la donna giusta a Radio Radio, intervistato da Giada Di Miceli per “Non succederà più”. La coppia è nata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli e le nozze con Giulia Salemi Qualche giorno fa hanno partecipato insieme ad un matrimonio, al quale Giulia ha preso il bouquet della sposa, auspicio di nozze imminenti. Sulle nozze Pierpaolo non ha dubbi: «Giulia ha preso il bouquet al matrimonio dei nostri amici. Se una coppia sta bene, l’idea del matrimonio ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 22 settembre 2021) La storia traPetrelli eva a gonfie vele. L’ex velino, ora impegnato a Tale e Quale Show, ha parlato del futuro e dichiarato di aver trovato la donnaa Radio Radio, intervistato da Giada Di Miceli per “Non succederà più”. La coppia è nata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip.e leconQualche giorno fa hanno partecipato insieme ad un matrimonio, al qualeha preso il bouquet della sposa, auspicio diimminenti. Sullenon ha dubbi: «ha preso il bouquet al matrimonio dei nostri amici. Se una coppia sta bene, l’idea del matrimonio ...

