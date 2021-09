Netflix acquisisce i diritti delle opere di Roald Dahl e ci saranno anche dei videogiochi!

(Di mercoledì 22 settembre 2021) A sorpresaha annunciato di aver acquisito la società che gestisce ledi, famoso autore britannico le cuiper bambini "La Fabbrica di Cioccolato" e "Matilda" sono conosciute in tutto il mondo. Il suo universo stravagante gli ha permesso di vendere più di 300 milioni di libri in tutto il mondo, tradotti in 63 lingue. L'accordo si basa su una partnership conclusa nel 2018 tra la piattaforma e gli eredi dell'autore. In particolare, ha in programma di creare diverse serie animate basate sui più grandi successi di: un reboot de "La Fabbrica di Cioccolato" sarà prodotto dal regista premio Oscar Taika Waititi esta lavorando con Sony a un adattamento di "Matilda the Musical" con Emma Thompson, Lashana Lynch e ...

... per una nuova pubblicazione cartacea o digitale, per uno spettacolo dal vivo, eccetera, che includa un personaggio uscito dalla fantasia dell'autore gallese, sarà ad esclusiva discrezione di...Una popolarità costantemente in crescita, sulla qualepunterà molto nei prossimi anni. Per quanto riguarda l'universo di Willy Wonka, ad esempio, Taika Waititi e Phil Johnston (Ralph ...Tre anni dopo aver firmato un accordo per creare un universo di serie animate basate sui libri dell’autore di Willy Wonka, Netflix ha annunciato di aver acquisito ‘The Roald Dahl Story Company’, ...Da adesso solo Netflix potrà produrre adattamenti per lo schermo delle opere di Roald Dahl. "Un unico universo tra film e serie, d'animazione e con attori in carne ed ossa, pubblicazioni, giochi, espe ...