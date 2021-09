Napoli: medici e infermieri no vax, l'Asl1 sospende 59 dipendenti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Obbligo vaccinale: questo pomeriggio l?Asl Napoli 1 Centro ha adottato l?atto di accertamento di cui all?art. 4 e 4-bis del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 settembre 2021) Obbligo vaccinale: questo pomeriggio l?Asl1 Centro ha adottato l?atto di accertamento di cui all?art. 4 e 4-bis del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge...

