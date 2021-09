Milan-Venezia 2-0, rossoneri in vetta con l’Inter (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Milan batte 2-0 il Venezia nella quinta giornata della Serie A, sale a 13 punti e aggancia l’Inter in vetta alla classifica. I rossoneri conquistano i 3 punti risolvendo il match nella ripresa, con due fiammate firmate da Theo Hernandez. Al 68? l’esterno sinistro è perfetto nell’inserimento, tocco al volo per Brahim Diaz che deve solo appoggiare il pallone in rete: 1-0. Il raddoppio arriva all’82’ e stavolta Theo Hernandez si traveste da bomber: rasoiata mancina, 2-0 e Milan primo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilbatte 2-0 ilnella quinta giornata della Serie A, sale a 13 punti e agganciainalla classifica. Iconquistano i 3 punti risolvendo il match nella ripresa, con due fiammate firmate da Theo Hernandez. Al 68? l’esterno sinistro è perfetto nell’inserimento, tocco al volo per Brahim Diaz che deve solo appoggiare il pallone in rete: 1-0. Il raddoppio arriva all’82’ e stavolta Theo Hernandez si traveste da bomber: rasoiata mancina, 2-0 eprimo. L'articolo proviene da Italia Sera.

