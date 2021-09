Milan-Venezia 2-0 | rossoneri in vetta con l' Inter

(Di mercoledì 22 settembre 2021)O (ITALPRESS) – Theo Hernandez si carica ilsulle spalle con un assist e un gol nel 2-0 a un orgoglioso, piegato solamente nella seconda metà della ripresa. A San Siro, ilconquista la quarta vittoria nelle prime cinque giornate e raggiunge l'inalla classifica, almeno per una notte in attesa del Napoli. Ancora senza Giroud e Ibrahimovic, ihanno però dovuto faticare più del previsto contro la matricola di Serie A. Merito anche di unordinato e attento, che non concede alcun tiro nello specchio della porta difesa da Maenpaa nel primo tempo. Le occasioni più importanti capitano ai principali protagonisti della sfida dello Stadium contro la Juventus. Al 25? Rebic sfiora il bis sul bel corner battuto ...

PAGELLEMAIGNAN 6 Ilnon si affaccia mai nella sua area e lui non corre pericoli. KALULU 7 Il migliore del. Le iniziative più belle dei rossoneri partono tutte da lui. GABBIA 6 Prima da ...2 - 0 94': sul finale di gara ilsfiora il 2 - 1 con una gran punizione di Aramu da 35 metri, attento Maignan 91': come è entrato Saelemaekers, adesso il giocatore belga ...Serie A: pareggia il Verona a Salerno, la Juve vince a La Spezia. Sconfitte per Venezia e Cagliari che restano dietro al Genoa ...Finisce 2-0 per i rossoneri una sfida non facile contro il Venezia, che solo nella ripresa vede la propria ottima difesa cedere a San Siro al cospetto dei padroni di casa. Il Milan infatti solo nei pr ...