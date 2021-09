Milan, ottimo inizio per Brahim Diaz: è il leader tecnico della squadra (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tuttosport, in edicola questa mattina, esalta Brahim Diaz, diventato il vero leader tencico del Milan. Lo spagnolo sta facendo bene Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tuttosport, in edicola questa mattina, esalta, diventato il verotencico del. Lo spagnolo sta facendo bene

Advertising

drjackomo : @Pa_Tos83 E soprattutto per la Juve è stato un ottimo risultato quello di #FIOINT. Dobbiamo cominciare a capire che… - TommasoCeleri : RT @SoloCristy: Ma se per caso la Fiorentina,dopo un ottimo primo tempo dovesse calare nel secondo e magari perdere la partita,i vostri giu… - juvemyheart : RT @SoloCristy: Ma se per caso la Fiorentina,dopo un ottimo primo tempo dovesse calare nel secondo e magari perdere la partita,i vostri giu… - SoloCristy : Ma se per caso la Fiorentina,dopo un ottimo primo tempo dovesse calare nel secondo e magari perdere la partita,i vo… - infoitsport : Milan, Gerry Scotti: “La Juventus non muore mai, ottimo il pareggio” -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ottimo Inter - Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale Da una parte c'è la squadra di Inzaghi che viene dall'ottimo successo esterno contro la Fiorentina ... insieme al Milan, con 10 punti. Sono ben 120 i precedenti tra le due squadre, nel massimo ...

Probabili formazioni di Cagliari - Empoli Sarà la prima panchina in casa per Walter Mazzarri, che ha esordito con un ottimo pareggio per 2 - ... L'era Semplici, infatti, si era conclusa con le due sconfitte contro Milan e Genoa, prima dell'...

Marchisio su Juve-Milan: "Ottimo primo tempo. Poi si subisce e ci si ferma". E su Szczesny... Tuttosport Milan | L’infermeria piange: il punto a pochi giorni dalla Champions Al Milan continua l’emergenza infortuni. Ci sono già diversi giocatori con problemi fisici. Questo per Pioli rappresenta un grave ostacolo nella corsa scudetto e qualificazione agli ottavi di Champion ...

Milan-Venezia, i convocati del tecnico Stefano Pioli Il tecnico del Milan Pioli ha diramato la lista dei convocati per la gara con il Venezia, match in programma stasera alle ore 20 e 45 ...

Da una parte c'è la squadra di Inzaghi che viene dall'successo esterno contro la Fiorentina ... insieme al, con 10 punti. Sono ben 120 i precedenti tra le due squadre, nel massimo ...Sarà la prima panchina in casa per Walter Mazzarri, che ha esordito con unpareggio per 2 - ... L'era Semplici, infatti, si era conclusa con le due sconfitte controe Genoa, prima dell'...Al Milan continua l’emergenza infortuni. Ci sono già diversi giocatori con problemi fisici. Questo per Pioli rappresenta un grave ostacolo nella corsa scudetto e qualificazione agli ottavi di Champion ...Il tecnico del Milan Pioli ha diramato la lista dei convocati per la gara con il Venezia, match in programma stasera alle ore 20 e 45 ...