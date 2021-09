Migranti: doppio sbarco nella Locride, arrivati in 100 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Altri due sbarchi di Migranti, a distanza di poche ore l'uno dall'altro, sulle coste della Locride. Cento profughi sono approdati complessivamente nel porto di Roccella Ionica a seguito di una doppia ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Altri due sbarchi di, a distanza di poche ore l'uno dall'altro, sulle coste della. Cento profughi sono approdati complessivamente nel porto di Roccella Ionica a seguito di una doppia ...

Advertising

lametino : Migranti, doppio sbarco nella Locride: arrivati in 100 - - passo_doppio : RT @carlogubi: Quando capirete che non siete poveri perché ci sono i migranti, ma perché vi sfrutta l'1% di ultraricchi che schiaccia in po… - AvvenirediCal : Accoglienza. Ecco il bilancio degli ultimi sbarchi nella locride ?? Qui i dettagli: - NuvolettaStella : Il numero di cland...ops! di migranti arrivati in Italia a oggi è il doppio dell'anno scorso. La maggior provengono… - reggiotv : Doppio sbarco a Roccella Jonica. In entrambi i casi si tratta di migranti che si trovavano a bordo di imbarcazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti doppio Migranti: doppio sbarco nella Locride, arrivati in 100 ... visti i continui arrivi di migranti, persistono situazioni di pericolo sia sul piano logistico, sia a livello sanitario. Col doppio sbarco di oggi pomeriggio è salito a 32 il numero degli sbarchi (...

Solito copione: l' Ocean Viking chiede lo sbarco per 123 migranti Dall'inizio del 2021 sono in tutto 43.152 i migranti sbarcati, praticamente il doppio rispetto allo stesso periodo del 2020. Situazione che ha portato più volte il Carroccio a chiedere le dimissioni ...

Migranti: doppio sbarco nella Locride, arrivati in 100 - Cronaca ANSA Nuova Europa Migranti, nuovo doppio sbarco nella locride. Arrivati in 100, una ventina sono minori La Guardia Costiera è intervenuta a soccorso di due imbarcazioni finire alla deriva a largo della costa jonica reggina ...

Migranti: doppio sbarco nella Locride, arrivati in 100 (ANSA) - ROCCELLA IONICA, 22 SET - Altri due sbarchi di migranti, a distanza di poche ore l'uno dall'altro, sulle coste della Locride. Cento profughi sono approdati complessivamente nel porto di Rocce ...

... visti i continui arrivi di, persistono situazioni di pericolo sia sul piano logistico, sia a livello sanitario. Colsbarco di oggi pomeriggio è salito a 32 il numero degli sbarchi (...Dall'inizio del 2021 sono in tutto 43.152 isbarcati, praticamente ilrispetto allo stesso periodo del 2020. Situazione che ha portato più volte il Carroccio a chiedere le dimissioni ...La Guardia Costiera è intervenuta a soccorso di due imbarcazioni finire alla deriva a largo della costa jonica reggina ...(ANSA) - ROCCELLA IONICA, 22 SET - Altri due sbarchi di migranti, a distanza di poche ore l'uno dall'altro, sulle coste della Locride. Cento profughi sono approdati complessivamente nel porto di Rocce ...