Medicina: esercitazioni sui cadaveri per la prima volta in un ospedale pubblico (Di mercoledì 22 settembre 2021) Per la prima volta, le esercitazioni sui cadaveri avverranno all'interno di un ospedale pubblico . Non sono certo una novità le esercitazioni mediche sui corpi senza vita. Ma in Italia la cosiddetta "... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 settembre 2021) Per la, lesuiavverranno all'interno di un. Non sono certo una novità lemediche sui corpi senza vita. Ma in Italia la cosiddetta "...

Advertising

LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: #Firenze. Medicina: esercitazioni sui cadaveri per la prima volta in un ospedale pubblico - qn_lanazione : #Firenze. Medicina: esercitazioni sui cadaveri per la prima volta in un ospedale pubblico -