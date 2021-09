LIVE Musetti-Djere 4-6 7-6 4-6, ATP Nur-Sultan in DIRETTA: il serbo vince la battaglia e si qualifica per i quarti (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Djere chiude con 9 ace e 4 doppi falli e soprattutto con il 76% dei punti con la prima di servizio. Per Musetti, invece, un solo ace e zero doppi falli, ma il toscano paga soprattutto le nove palle break sprecate. Sconfitta amara per Musetti, che aveva anche recuperato il break di svantaggio nel terzo set. Il toscano, però, era stato sempre ad inseguire in ogni set. Laslo Djere si qualifica per i quarti di finale dopo aver sconfitto in tre set Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-4 6-7 6-4 dopo quasi tre ore di gioco. 4-6 vince Djere! 40-A Quarto match point per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito.chiude con 9 ace e 4 doppi falli e soprattutto con il 76% dei punti con la prima di servizio. Per, invece, un solo ace e zero doppi falli, ma il toscano paga soprattutto le nove palle break sprecate. Sconfitta amara per, che aveva anche recuperato il break di svantaggio nel terzo set. Il toscano, però, era stato sempre ad inseguire in ogni set. Laslosiper idi finale dopo aver sconfitto in tre set Lorenzocon il punteggio di 6-4 6-7 6-4 dopo quasi tre ore di gioco. 4-6! 40-A Quarto match point per ...

