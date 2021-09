La sperimentazione dell’incontro di forme geometriche nelle sculture di Hans Adam

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’approccio contemporaneo all’espressione artistica è impregnato di significati, di messaggi interpretativi sulla realtà contingente, sull’esistenzialismo e sulle inquietudini di una vita attuale che spesso destabilizza l’uomo come l’artista, che induce a perdere i riferimenti e a mettere in costante dubbio le conoscenze già acquisite e sovvertite da nuove certezze. Esiste però una categoria di artisti che sceglie di non andare a fondo della psiche o dell’interiorità, propria come dell’uomo moderno, bensì si sofferma sull’aspetto mentale e sperimentatore dell’intento creativo, alla scoperta di una bellezza data dallo studio della combinazione die colori senza cercarne l’impatto emotivo pur risultando affascinanti agli occhi dei fruitori. Il protagonista di oggi appartiene a questa categoria di creativi. Nel corso del primo ventennio del Novecento il distacco ...