Green pass, la Lega fa il bis. E Salvini sconfessa Fedriga (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dieci ribelli in più. Nel voto di fiducia per il secondo decreto Green pass, martedì alla Camera, erano stati 41 su 132 i deputati leghisti «assenti ingiustificati». Nel voto di ieri sono arrivati a 51: vicini alla metà del gruppo. È un segnale, questo è chiaro, ma rivolto a Salvini o di Salvini? Un po’ tutte e due le cose, ma più la seconda che la prima. Perché il capo, per quanto ammaccato, non ci sta a consegnare la scelta … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dieci ribelli in più. Nel voto di fiducia per il secondo decreto, martedì alla Camera, erano stati 41 su 132 i deputati leghisti «assenti ingiustificati». Nel voto di ieri sono arrivati a 51: vicini alla metà del gruppo. È un segnale, questo è chiaro, ma rivolto ao di? Un po’ tutte e due le cose, ma più la seconda che la prima. Perché il capo, per quanto ammaccato, non ci sta a consegnare la scelta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : A ribadire l'impegno già preso in commissione il Governo ha accolto oggi il mio ordine del giorno per l'accompagnam… - KiuppusDeWumpus : RT @fracostanzo: A me sinceramente mi lascia basita un'azienda che si vanta di offrire il tampone gratis ai suoi dipendenti per permettergl… - Ilaria19425156 : RT @Leonard14___: Ci sedemmo dalla parte del torto, visto che per tutti gli altri posti serviva il Green Pass. (Cit) -