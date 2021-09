Grande Fratello Vip: Aldo Montano deve lasciare la casa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip si avvicina il momento della prima eliminazione. Infatti nella quarta puntata, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 24 settembre, uno tra Davide Silvestri e Tommaso Eletti dovrà abbandonare il reality dopo il giudizio del televoto. Ma prima di questa eliminazione, ci sarà un altro concorrente che lascerà la casa. Si tratta di Aldo Montano che, come annunciato nella puntata di lunedì 20 settembre, da Alfonso Signorini, dovrà assentarsi per qualche giorno per partecipare ad un evento istituzionale. Aldo Montano deve lasciare la casa del Grande Fratello Vip L'annuncio del conduttore del reality aveva fatto pensare, in ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 22 settembre 2021) NelladelVip si avvicina il momento della prima eliminazione. Infatti nella quarta puntata, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 24 settembre, uno tra Davide Silvestri e Tommaso Eletti dovrà abbandonare il reality dopo il giudizio del televoto. Ma prima di questa eliminazione, ci sarà un altro concorrente che lascerà la. Si tratta diche, come annunciato nella puntata di lunedì 20 settembre, da Alfonso Signorini, dovrà assentarsi per qualche giorno per partecipare ad un evento istituzionale.ladelVip L'annuncio del conduttore del reality aveva fatto pensare, in ...

Advertising

trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - GassmanGassmann : Ascolti tv 20 settembre 2021: Gassmann torna alla grande e straccia il Grande Fratello Vip | TvZoom ?????? - trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alex Belli diffida due donne per evitare il confronto in Puntata? La confessione - infoitcultura : Grande Fratello Vip, l'ex di un vippone attacca: 'Non accetto lezioni di vita' -