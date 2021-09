“Gli anni di piombo a Bergamo”: confronto Cimmino-Palestra (Di mercoledì 22 settembre 2021) Bergamo. Una riflessione tra partecipazione trasversale e lotta armata. Sarà questa la prospettiva al centro del confronto fra Marco Cimmino, storico e saggista, e Tino Palestra, il magistrato bergamasco e giudice istruttore del “processone” a Prima linea celebrato di fronte al tribunale di Bergamo nella prima metà degli anni Ottanta. La serata giovedì 23 settembre alle 20.30 nel Palazzo della Provincia di via Tasso e rientra nel ciclo del Sapiens Festival. “La battaglia dei bar: gli anni di piombo a Bergamo” è il nome dell’evento, che si propone di portare il pubblico a fare un tuffo negli anni Settanta, un momento storico in cui i bar della città erano terreno fertile per la diffusione di idee politiche, al punto che ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 settembre 2021). Una riflessione tra partecipazione trasversale e lotta armata. Sarà questa la prospettiva al centro delfra Marco, storico e saggista, e Tino, il magistrato bergamasco e giudice istruttore del “processone” a Prima linea celebrato di fronte al tribunale dinella prima metà degliOttanta. La serata giovedì 23 settembre alle 20.30 nel Palazzo della Provincia di via Tasso e rientra nel ciclo del Sapiens Festival. “La battaglia dei bar: glidi” è il nome dell’evento, che si propone di portare il pubblico a fare un tuffo negliSettanta, un momento storico in cui i bar della città erano terreno fertile per la diffusione di idee politiche, al punto che ...

