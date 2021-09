Gf vip, Amedeo Goria alla gogna per Ainett Stephens: intervengono il vip e la compagna (Di mercoledì 22 settembre 2021) La nuova edizione del Grande fratello vip è appena partita e già scatena delle prime polemiche mediatiche, che riguardano in particolare il concorrente in gioco Amedeo Goria, accusato di molestie ripetute nel reality e ai danni di Ainett Stephens. Nel nuovo caso della Casa, c’è chi, tra i telespettatori, invoca dei provvedimenti disciplinari nel gioco per Amedeo, ma c’è anche chi è pronto a sostenere che il giornalista stia subendo una gogna mediatica. Parliamo dell’attuale compagna di Amedeo, di molti anni più giovane di lui, che è intervenuta a più riprese sulla bufera che incombe sul giornalista, non risparmiandosi però qualche critica sulla condotta di Goria nel reality. Nel frattempo, anche lo stesso giornalista difende la sua ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 settembre 2021) La nuova edizione del Grande fratello vip è appena partita e già scatena delle prime polemiche mediatiche, che riguardano in particolare il concorrente in gioco, accusato di molestie ripetute nel reality e ai danni di. Nel nuovo caso della Casa, c’è chi, tra i telespettatori, invoca dei provvedimenti disciplinari nel gioco per, ma c’è anche chi è pronto a sostenere che il giornalista stia subendo unamediatica. Parliamo dell’attualedi, di molti anni più giovane di lui, che è intervenuta a più riprese sulla bufera che incombe sul giornalista, non risparmiandosi però qualche critica sulla condotta dinel reality. Nel frattempo, anche lo stesso giornalista difende la sua ...

