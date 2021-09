Flamengo vs Barcelona SC: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 22 settembre 2021) I pesi massimi brasiliani del Flamengo ospitano la formazione ecuadoriana del Barcellona nell’andata della semifinale di Copa Libertadores. Il Flamengo ha battuto l’Olimpia nell’ultimo turno per rimanere in corsa per il secondo trionfo in tre anni in questa competizione, mentre il Barcellona ha eliminato il Fluminense. Il calcio di inizio di Flamengo vs Barcelona SC è previsto alle 2:30 del mattino di giovedi 23 settembre ora italiana. Prepartita Flamengo vs Barcelona SC: a che punto sono le due squadre? Flamengo L’impressionante periodo di forma del Flamengo, che li aveva visti vincere sette e pareggiare una delle ultime otto partite, si è conclusa nel fine settimana perdendo 1-0 in casa contro il Gremio. Quella battuta d’arresto lascia lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021) I pesi massimi brasiliani delospitano la formazione ecuadoriana del Barcellona nell’andata della semifinale di Copa Libertadores. Ilha battuto l’Olimpia nell’ultimo turno per rimanere in corsa per il secondo trionfo in tre anni in questa competizione, mentre il Barcellona ha eliminato il Fluminense. Il calcio di inizio divsSC è previsto alle 2:30 del mattino di giovedi 23 settembre ora italiana. PrepartitavsSC: a che punto sono le due squadre?L’impressionante periodo di forma del, che li aveva visti vincere sette e pareggiare una delle ultime otto partite, si è conclusa nel fine settimana perdendo 1-0 in casa contro il Gremio. Quella battuta d’arresto lascia lo ...

