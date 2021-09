“Fate cagare”: Fedez durissimo costringe Conte a replicare (Di mercoledì 22 settembre 2021) Due pesi e due misure. Le immagine dell’ultimo comizio di Giuseppe Conte a Cosenza sono stonate, mai termine fu più appropriato, se si considerano invece le restrizioni a cui è sottoposto il mondo dello spettacolo. Dopo Salmo, Enrico Ruggeri ed Ermal Meta, anche Fedez sbotta duramente sui social, trovando il conforto e le parole di comprensione dell’ex premier. Fedez ‘le suona’ a Conte Il dialogo tra politica e influencer e cantanti è sempre teso, la commistione sempre più intrinseca. Sospendendo il giudizio su questa peculiarità dei tempi, la denuncia social di Fedez, espressa senza mezzi termini, esprime perfettamente l’esasperazione dei lavoratori del mondo dello spettacolo, circa 200.000 come ricorda lo stesso rapper. Nelle storie di ieri, diventate ovviamente virali grazie al ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Due pesi e due misure. Le immagine dell’ultimo comizio di Giuseppea Cosenza sono stonate, mai termine fu più appropriato, se si considerano invece le restrizioni a cui è sottoposto il mondo dello spettacolo. Dopo Salmo, Enrico Ruggeri ed Ermal Meta, anchesbotta duramente sui social, trovando il conforto e le parole di comprensione dell’ex premier.‘le suona’ aIl dialogo tra politica e influencer e cantanti è sempre teso, la commistione sempre più intrinseca. Sospendendo il giudizio su questa peculiarità dei tempi, la denuncia social di, espressa senza mezzi termini, esprime perfettamente l’esasperazione dei lavoratori del mondo dello spettacolo, circa 200.000 come ricorda lo stesso rapper. Nelle storie di ieri, diventate ovviamente virali grazie al ...

