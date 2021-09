Draghi ha una spina nel fianco, Orlando: un ministro deludente e nostalgico di Conte: il retroscena (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il ministro del Lavoro Andrea Orlando si è rivelato un problema per il premier. Se per Draghi questo autunno si presenta “controvento” tra scioperi e vari tavoli di crisi aperti è lui ad avere buona parte di responsabilità. La ripartenza tanto conclamata dal cosiddetto governo dei migliori sta solo nei numeri dell’economia. Che restano inermi se non si affianca la vera questione: fare i conti con il lavoro. E qui entra in ballo il ministro Orlando, che doveva essere uno dei “pretoriani” di Draghi e che invece sta facendo acqua da tutte le parti. Orlando, “Draghiano riluttante” “Un Draghiano riluttante” lo definisce il Giornale: “Ora c’è un ministro che sembra aver deluso le aspettative di Draghi. È ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ildel Lavoro Andreasi è rivelato un problema per il premier. Se perquesto autunno si presenta “controvento” tra scioperi e vari tavoli di crisi aperti è lui ad avere buona parte di responsabilità. La ripartenza tanto conclamata dal cosiddetto governo dei migliori sta solo nei numeri dell’economia. Che restano inermi se non si affianca la vera questione: fare i conti con il lavoro. E qui entra in ballo il, che doveva essere uno dei “pretoriani” die che invece sta facendo acqua da tutte le parti., “ano riluttante” “Unano riluttante” lo definisce il Giornale: “Ora c’è unche sembra aver deluso le aspettative di. È ...

