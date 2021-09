Asensio Juve: via a gennaio? Milan e Roma in pressing (Di mercoledì 22 settembre 2021) Asensio potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio: Milan e Roma sulle tracce dello spagnolo, accostato in passato anche alla Juve Marco Asensio pronto ad ascoltare le offerte nel mercato di gennaio. Questo quanto rilanciato dalla stampa spagnola sul fantasista del Real Madrid, che sta trovando poco spazio finora dopo il ritorno di Ancelotti in panchina. Secondo il portale Todofichajes.com, sulle tracce del nazionale spagnolo ci sarebbero Milan, Roma e Tottenham in vista della sessione invernale. A più riprese Asensio è stato accostato in passato anche alla Juventus in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021)potrebbe lasciare il Real Madrid asulle tracce dello spagnolo, accostato in passato anche allaMarcopronto ad ascoltare le offerte nel mercato di. Questo quanto rilanciato dalla stampa spagnola sul fantasista del Real Madrid, che sta trovando poco spazio finora dopo il ritorno di Ancelotti in panchina. Secondo il portale Todofichajes.com, sulle tracce del nazionale spagnolo ci sarebberoe Tottenham in vista della sessione invernale. A più ripreseè stato accostato in passato anche allantus in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Asensio Juve Juve - Milan, sfida per uno scontento del Real Madrid 1 Marco Asensio , esterno offensivo del Real Madrid , chiede più spazio a Carlo Ancelotti. Come riporta Cadena Ser , sul giocatore ci sono diverse squadre: Juve e Milan ci stanno pensando.

Colpo a zero rifiutato, il testa a testa Juve - Milan nasce così Dalla Spagna: Isco in uscita dal Real Madrid e proposto al Liverpool, ma Klopp rifiuta. Occasione per Milan e Juventus Isco, Lucas Vazquez e Asensio © Getty ImagesSogno dell'estate per Milan e Juventus, non è detto che alla fine il sogno possa diventare realtà, anche se con qualche mese di ritardo. Perché l'avventura di Isco al Real Madrid ...

Juventus, nuovo bomber a gennaio: affare ‘Galactico’ La Juventus cerca un nuovo attaccante per gennaio e punta Jovic dal Real Madrid che chiede un riscatto a 30 milioni ...

