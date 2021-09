Andreazzoli | “Cinici e solidi Una vittoria fondamentale”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’Empoli sbanca Cagliari e ottiene 3 punti importanti per la classifica. Il tecnico dei toscani, Aurelioha commentato a Dazn il successo dei suoi. Queste le sue parole: “Siamo felici, abbiamo fatto un bel risultato. Siamo stati molto produttivi e di questo sono contento. Abbiamo avuto le idee chiare e siamo stati anchesotto porta, in un campo come questo e con questo pubblico. Portiamo a casa una bella soddisfazione oltre che a tre punti fondamentali”. Non aver subito gol: “Credo che sia l’aspetto che maggiormente mi gratifica. Avevamo bisogno di una prestazione di questo tipo. Sul possesso siamo soliti avere questa prerogativa, ma avevamo bisogno di conferma e farlo qui contro questi attaccanti ci dà la convinzione di poter migliorare in fretta”. Foto: Sito Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato la convincente vittoria sul Cagliari a DAZN: 'Siamo felici, abbiamo fatto un bel risultato. Abbiamo avuto le idee chiare e siamo stati anche cinici sotto porta.'