Scade il Green pass durante la lezione: prof costretta ad andarsene (Di martedì 21 settembre 2021) L'insegnante ha sottolineato come la responsabilità non sia del preside che ha eseguito solamente il suo dovere, eseguendo le direttive. Il dirigente ha replicato che "si è provveduto a garantire la ... Leggi su globalist (Di martedì 21 settembre 2021) L'insegnante ha sottolineato come la responsabilità non sia del preside che ha eseguito solamente il suo dovere, eseguendo le direttive. Il dirigente ha replicato che "si è provveduto a garantire la ...

Advertising

aderenzis1 : Riccione, alla prof scade il Green Pass durante la lezione e viene allontanata dalla scuola - CrisciGloria : La Repubblica: Riccione, alla prof scade il Green Pass durante la lezione e viene allontanata dalla scuola.… - ProDocente : Green pass, alla docente di sostegno scade la certificazione, via prima del termine della lezione: “Il preside ha f… - ProDocente : Green pass, alla docente di sostegno scade la certificazione, via prima del termine della lezione: “Il preside ha f… - ProDocente : Green pass, alla docente di sostegno scade la certificazione, via prima del termine della lezione: “Il preside ha f… -