Prima vittoria al Gewiss Stadium per la Dea

Prima vittoria stagionale al Gewiss Stadium per la squadra di Gasperini. Terza sconfitta consecutiva invece per il Sassuolo di Alessio Dionisi. Succede tutto nella Prima frazione di gioco. Dopo appena tre minuti la Dea segna con Gosens, poi Zappacosta raddoppia al 37'. La rete di Berardi al 44' illude la squadra della Mapei, che crede al pari, ma il risultato non cambia fino al 90': Atalanta-Sassuolo 2-1. Prima vittoria stagionale al Gewiss Stadium per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea vince una partita alla vecchia maniera, con le reti dei suoi due esterni, Gosens e Zappacosta.

Ultime Notizie dalla rete : Prima vittoria Inzaghi: 'Reazione da grande squadra, questo è un gruppo vincente' PESANTE ? "Sicuramente - aggiunge Inzaghi - è una vittoria molto importante. Sono molto soddisfatto ... Dzeko e Darmian dovevano uscire prima dei gol? "Dzeko sì, con Darmian stavamo vedendo. Avevo detto ...

Dzeko: "Inzaghi voleva sostituirmi? Forse aveva bevuto?" In gol anche nella trasferta del Franchi contro la Fiorentina , anche se Inzaghi (poco prima della rete) era pronto a rimpiazzarlo con Sanchez . Edin Dzeko ci ha scherzato su ai microfoni ...La vittoria ...

Serie A: Juventus a La Spezia per la prima vittoria Agenzia ANSA Italia alla rovescia. Il “Sussidistan” va bene solo se ingrassa le imprese A giudicare da titoli e titoloni che i giornali hanno dedicato ieri e l’altroieri alla vittoria in tribunale dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio, sembrerebbe di vivere nel Paese dei Soviet. Di ...

Coppa Liguria Prima Categoria, la Carcarese la spunta a Millesimo: finisce 2 a 1 Millesimo. Turno infrasettimanale per la Coppa Liguria, che questa sera vede affrontarsi allo stadio Comunale Millesimo e Carcarese. Un derby, l’ennesimo del girone C, tutto valbormidese. I padroni d ...

