Migranti, trovati cinque corpi su alcune spiagge in Spagna: anche un bambino (Di martedì 21 settembre 2021) I corpi di un bambino di 3 o 4 anni e di quattro adulti sono stati ritrovati sulle spiagge della provincia di Almeria , nel sud - est della Spagna . Lo rende noto l'agenzia di stampa Efe.

