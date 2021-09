Le stesse che piacciono anche a Kate Middleton

Leggi su iodonna

(Di martedì 21 settembre 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Foto di famiglia a Gent per i reali belgi. L’erede al trono, Elisabetta del Belgio, 20 anni il prossimo 25 ottobre, ha partecipato con i fratelli e i genitori, re Filippo e la regina Mathilde, a una giornata senz’auto. E, come tutti, è salita in bicicletta per dare l’esempio. Sportiva e sorridente, la giovane che nei prossimi mesi si trasferirà a Oxford per studiare storia e politica internazionale, ha scelto una combinazione casual: jeans, felpa e scarpe da ginnastica. Insomma: un outfit degno di una ragazza della sua età. Leggi ...