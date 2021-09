Il nostro profilo Instagram sotto attacco hacker | hanno vinto | ma siamo più determinat? di prima

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 settembre 2021) Attenzione: in questo post sono inserite immagini artistiche di nudo esplicito di Eugenia Romanelli La notte tra il 9 e il 10 agosto scorso sparisce l’accountdel Movimento Culturale ReWriters, a pochi giorni da un mio editoriale in cui prendevo posizione a favore della campagna vaccinale, proprio su questo giornale. La notizia rimbalza sui media, si dà per certo il nesso, anche per l’azione similare contro la Regione Lazio, stesso periodo. In realtà, il 4 agosto, era andata in onda la diretta streaming per il lancio del nuovo Mag-Book (giorna-libro) edito dal Movimento, intitolato Queer, a cura degli artisti in drag, KarmaB., dove firmavano nomi robusti della cultura e dell’arte della contemporaneità, da Loredana Bertè a Massimo Recalcati, insieme a tantissimi altri, tutti e tutte a sostegno della fluidity e dell’ottica di genere come nuova via ...