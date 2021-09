I tanti errori di Emmanuel Macron in politica estera (Di martedì 21 settembre 2021) Le elezioni presidenziali si avvicinano (aprile-maggio 2022) ed Emmanuel Macron segue la tradizione francese che vede il presidente dedicarsi più attivamente alla politica estera negli ultimi due anni di mandato rispetto a quelli precedenti. Un atteggiamento non sempre positivo, soprattutto in un periodo storico in cui continuano ad aprirsi fronti in ogni angolo del mondo. Per esempio la posizione del presidente francese sulla situazione in Afghanistan è più vicina alla destra di Marine Le Pen che ai suoi alleati liberali ed europeisti: nessun riconoscimento dell’autorità talebana e del governo fantoccio che si è appena insediato a Kabul – ci mancherebbe altro -, ma cautela sull’accoglienza dei migranti. Il dietrofront del governo australiano, che nel 2016 aveva sottoscritto un accordo da 56 miliardi di euro per ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 settembre 2021) Le elezioni presidenziali si avvicinano (aprile-maggio 2022) edsegue la tradizione francese che vede il presidente dedicarsi più attivamente allanegli ultimi due anni di mandato rispetto a quelli precedenti. Un atteggiamento non sempre positivo, soprattutto in un periodo storico in cui continuano ad aprirsi fronti in ogni angolo del mondo. Per esempio la posizione del presidente francese sulla situazione in Afghanistan è più vicina alla destra di Marine Le Pen che ai suoi alleati liberali ed europeisti: nessun riconoscimento dell’autorità talebana e del governo fantoccio che si è appena insediato a Kabul – ci mancherebbe altro -, ma cautela sull’accoglienza dei migranti. Il dietrofront del governo australiano, che nel 2016 aveva sottoscritto un accordo da 56 miliardi di euro per ...

