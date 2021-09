Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge | è scontro durante la notte al Gf Vip

(Di martedì 21 settembre 2021) Litelanella casa del Grande Fratello Vip tra. I due si sono scontrati dopo la diretta di ieri sera Una nottataccia quella vissuta dadopo la diretta del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, lunedì 20 settembre. Da una parteche lo accusa di essere stato soffocante con lei, dall’atrache minaccia di abbandonare la casa. «Non capisco che ci fai in questo programma, sei qui, sei un imprenditore, cosa può darti uno show del genere. Io non mi vergogno di dire che da donna ho rifiutato la sua insistenza, perché non si trattano così le donne.» Ha ...

e Soleil Sorge si sono scontrati in diretta. L'ex volto di Uomini e Donne lo ha accusato di essere uno stalker e di mettere in atto nei suoi confronti atteggiamenti soffocanti. ...ha minacciato di abbandonare il gioco e dichiarato di voler querelare Soleil Sorge per le pesanti dichiarazioni rilasciate in puntata, mentre Tommaso si è lasciato andare a una ...Ieri sera è andata in onda la terza puntata del Gf Vip 6. Ma è stato nel dopo puntata che Tommaso Eletti ha fatto un'inaspettata confidenza ...Lite durante la notte nella casa del Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. I due si sono scontrati dopo la diretta di ieri sera ...