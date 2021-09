Fiesole e Dante | due mesi di letture | giochi e laboratori

Advertising

silviastrips : RT @destinationflo: Un’atmosfera magica sulle colline di #Fiesole. Il tè del pomeriggio servito nell’antico Cenacolo di Villa San Michele,… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiesole Dante

La Nazione

(Firenze) 21 settembre 2021 " Nell'ambito delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di, il Comune di, con il contributo di Regione Toscana, presenta "?e a quel colle/sotto il qual tu nascesti? ", un ricco programma di eventi aperti a tutti, che permetteranno di ripercorrere l'opera del grande maestro e di riscoprire, la sua ...... Gipsoteca di Porta Romana, Museo Bardini, Gucci Garden, Museo Casa di, Museo degli Innocenti,... Palazzo Pretorio Empoli : Museo della Collegiata, Museo del Vetro, Casa Pontormo: Area ...Al via domenica 26 settembre le iniziative organizzate dalla Biblioteca e i Musei comunali per il Sommo Poeta ...Tutto sfocia in un’armonia universale in cui il suono diventa creatore del mondo, vibrazione cosmica universale di specchiata bellezza. Successivamente (1274) incontrò per la prima volta la sua Beatri ...