Coronavirus | 3 377 contagiati e 67 morti in 24 ore Il tasso di positività cala all’1 | 0% -0 | 9% rispetto a ieri

(Di martedì 21 settembre 2021) Il bollettino del 21 settembre Sono 67 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore., 21 settembre, il numero di vittime era di 44 unità. Il totale dei decessi legati al Covid-19 sale così a 130.421. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +3.377 positivi. Il totale degli attualmente positivi è di 109.513, mentre sono 4.641.890 i casi totali registrati dall’inizio della pandemia. La situazione negli ospedali Sono 3.937 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari; sono invece 516 quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 38 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei guariti e dei dimessi raggiunge quota 4.401.956. In 105.060 seguono un regime di isolamento domiciliare. Tamponi edi ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 21 settembre 2021 • Attualmente positivi: 109.513 • Deceduti: 130.421 (+67) • Dimessi/Guariti: 4.4… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 settembre: 3.377 nuovi casi, i morti sono 67 - repubblica : Coronavirus, nelle ultime 24 ore 3.377 nuovi casi e 67 morti - DaddariosWho : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 21 settembre 2021 • Attualmente positivi: 109.513 • Deceduti: 130.421 (+67) • Dimessi/Guariti: 4.401.956 (+… - Ste_Gualdoni : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 21 settembre 2021 • Attualmente positivi: 109.513 • Deceduti: 130.421 (+67) • Dimessi/Guariti: 4.401.956 (+… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 377

Risalgono da 2.407 a 3.i contagi in Italia con il tasso di positività che quasi si dimezza passando dall'1,9 all'1% ... ***Iscriviti alla nostra newsletter sulSalgono da 135 a 225 i casi ...Una terapia intensiva Covid in una foto d'archivio - Ansa . Sono 3.i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ...e antigenici per il...Anche quest’anno a Persiceto si rinnova il tradizionale appuntamento con la Fiera d’Autunno, promossa dal Comune di Persiceto in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna, Accento Promotion srl e ...Sono 3.377 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 330.275 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta all'1%, ma purtroppo altri 67 decessi ...