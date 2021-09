Biella | becca il compagno con l' amante e reagisce distruggendo la casa e la Maserati

(Di martedì 21 settembre 2021) Storie di ordinaria follia a: una donna è rientrata ada un viaggio di lavoro in anticipo e ha scoperto ilcon l'. E la sua prima reazione è stata rompete tutto, qualunque...

Sport_Fair : Assurdo quanto accaduto a #Biella Una donna becca il marito a letto con l'amante e gli distrugge la #Maserati Danni… - lecodelsud : Biella. Becca il marito con l’amante e gli fracassa una Maserati da 200mila euro, oltre arredi e varie… -

I fatti sono accaduti nella notte tra mercoledì e giovedì 15 settembre a, dove la coppia abita. La moglie, riporta La Repubblica, era partita per un viaggio di lavoro e il marito, finalmente ...Aveva rifiutato il vaccino Lettera che la asl diha deciso di postare sul suo sito, non rendendo noto il nome del quarantenne che l'ha scritta. Lo scorso luglio l'uomo era stato ricoverato nel ...Storie di ordinaria follia a Biella : una donna è rientrata a casa da un viaggio di lavoro in anticipo e ha scoperto il compagno con l'amante. E la sua prima ...