Architetture sonore futuribili

(Di mercoledì 22 settembre 2021) A più di un anno dall’uscita del bellissimo Momentum, ultimo album dei Calibro 35 uscito poche settimane prima dello scoppio della pandemia, la band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina, Fabio Rondanini e Tommaso Colliva è tornata con un nuovo EP. Come a voler ripensare, con occhi e orecchie diverse, gli scenari distopici del disco precedente. Inevitabilmente ri-elaborati da quanto successo nel mondo in questo ultimo anno e mezzo. Post momentum si apre con l’alternate versione di Stan Lee, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Architetture sonore

Il Manifesto

Una serie di micro improvvisazioni coreografico -dedicate al silenzio declinato in ... integrandosi e suggerendo ulteriori prospettive di senso a partire dallestoriche. I ...Lo stridore dei synth, le voci stritolate daridotte a brandelli, il nichilismo espressivo al limite della sopportazione, ovvero tutta la materia cosmica messa in campo dai Low ...A più di un anno dall’uscita del bellissimo Momentum, ultimo album dei Calibro 35 uscito poche settimane prima dello scoppio della pandemia, la band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, L ...Musica e architettura si fondono in "Rohrwerk". Questo tubo di 45 metri funge da padiglione sonoro ed è stato installato sul campus del Politecnico federale di Losanna (EPFL). Fino a giovedì sono in p ...