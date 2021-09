Alessandro Cattelan, sconfitto: “Abbiamo rosicato” (Di martedì 21 settembre 2021) Alessandro Catellan, sbarcato da sole poche settimane alla Rai, ha commentato il triste debutto del suo nuovo programma Da Grande. Il conduttore ammette di aver un po’ rosicato per il basso numero di ascolti e che secondo lui la finale di pallavolo in cui giocava l’Italia per il titolo europeo ha contribuito al flop del suo show. La scorsa domenica Alessandro Cattelan ha debuttato su Rai 1 con Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 21 settembre 2021)Catellan, sbarcato da sole poche settimane alla Rai, ha commentato il triste debutto del suo nuovo programma Da Grande. Il conduttore ammette di aver un po’per il basso numero di ascolti e che secondo lui la finale di pallavolo in cui giocava l’Italia per il titolo europeo ha contribuito al flop del suo show. La scorsa domenicaha debuttato su Rai 1 con Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MarioManca : Perché #DaGrande e Alessandro Cattelan meritano fiducia - VanityFairIt : L'iconico completo indossato dall'attore in «American Gigolo» è tornato sotto i riflettori in occasione dello show… - RaiUno : Non vediamo l’ora di vedere le nuove puntate di @docnelletuemani ?? L’intervista di @Lucaargentero a #DaGrande è su… - borraccino_ : RT @framarin: #DaGrande, i top influencer (continua) @Giusy_Ultimo @borraccino_ @smiletiziano1 @onigiri10e @caticanonico @Claudiaitalian @… - 95_addicted : La pochezza del direttore di Rai1 Stefano Coletta che anziché parlare del disastroso ascolto di #DaGrande di Alessa… -