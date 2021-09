Usa: sparatoria in scuola Virginia, due feriti (Di lunedì 20 settembre 2021) Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella scuola superiore Heritage a Newport news, in Virginia. Lo riferisce la polizia, aggiungendo che non sono in pericolo di vita. Tutti gli ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 20 settembre 2021) Due persone sono rimaste ferite in unaavvenuta nellasuperiore Heritage a Newport news, in. Lo riferisce la polizia, aggiungendo che non sono in pericolo di vita. Tutti gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa sparatoria Usa: sparatoria in scuola Virginia, due feriti Nella sparatoria in una scuola della Virginia sono rimaste ferite due persone. Lo riferisce la polizia, senza fornire altri dettagli, se non che non sono in pericolo di vita.

