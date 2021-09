Stellantis - In Italia una sola piattaforma di e-commerce per i vari brand (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel quadro dell'attuale processo di trasformazione dei processi di acquisto delle vetture, il gruppo Stellantis ha lanciato sul mercato Italiano una piattaforma digitale comune per i suoi marchi. L'Italia diventerà così il primo Paese a offrire i modelli Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot tramite un sistema capace di integrare il canale online con quello tradizionale. L'indagine. Per inquadrare la propria iniziativa, il costruttore ha ricordato come attualmente siano quasi 27 milioni gli Italiani con dimestichezza negli acquisti fatti da pc o altro dispositivo connesso e ha quindi illustrato il principale risultato di un'indagine commissionata a Google: il 25% delle persone intervistate si sono dichiarate pronte all'acquisto di un'auto nuova online, con una crescita di ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel quadro dell'attuale processo di trasformazione dei processi di acquisto delle vetture, il gruppoha lanciato sul mercatono unadigitale comune per i suoi marchi. L'diventerà così il primo Paese a offrire i modelli Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot tramite un sistema capace di integrare il canale online con quello tradizionale. L'indagine. Per inquadrare la propria iniziativa, il costruttore ha ricordato come attualmente siano quasi 27 milioni glini con dimestichezza negli acquisti fatti da pc o altro dispositivo connesso e ha quindi illustrato il principale risultato di un'indagine commissionata a Google: il 25% delle persone intervistate si sono dichiarate pronte all'acquisto di un'auto nuova online, con una crescita di ...

